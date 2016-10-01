Герман Титов: "Пожалел ли, что отдал Макарова "Куньлуню"? Вопрос не ко мне"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Куньлунем" (0:1) посетовал на плохую реализацию. Специалист признал, что его команда пока действует в большинстве не так, как планировалось.

– Нужно забить на один гол больше, – сказал Титов. – Сегодня не получилось. Без голов нет побед. Ребята старались, лезли на ворота, но хоккейный бог не помог. Не смогли завершить свои атаки, которые начинали.

– Пожалели, что поменяли вратаря Андрея Макарова в "Куньлунь"?

– Это не ко мне вопрос.

– У "Спартака" продолжается убийственная статистика при игре в большинстве.

– Оно лучше, чем в том сезоне. Конечно, большинство у нас не такое, как мы планировали, но радует, что меньшинство не пропускает. Остается дальше работать.

– Александр Васильев на выезд поедет?

– Мы решим это в понедельник.

– У него что-то серьезное?

– Доктора пока не говорят ничего. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)