Герман Титов: "Планируем задействовать в следующем матче Калинина"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после победы над "Автомобилистом" (3:0) рассказал о состоянии здоровья травмированных хоккеистов, а также отметил, что в прошедшем матче красно-белые были единой командой.

– Видели, за что удалили Радила?

– Я просматривал эпизод, но это не в моей компетенции. Завтра соберутся люди, которые за это отвечают, и вынесут свой вердикт.

– Показалось, что команда сегодня вылетела на первый период с горящими глазами. Вы делали для настроя что-то особенное, или так само получилось?

– У нас молодая команда, только строится. После прошлого сезона многое поменялось. Сейчас "Спартак" намного сильнее, просто мы привыкаем, появляется химия. В прошлом матче мы потерпели обидное поражение, ребята не были командой, а в этой игре была именно команда.

– Вы сегодня не заявили тринадцатого форварда. Когда Потапов ушел и удалили Радила не пожалели об этом?

– Вы прочитали мои мысли. Никогда ничего не случалось, а здесь произошло. В следующий раз буду заявлять.

– У "Спартака" третья игра на ноль. Вы стали больше внимания уделяется обороне?

– Да мы много сидим на обороне и, конечно, защитные ряды стали лучше играть. Появилось три новых защитника, и линия вратарей, поэтому здесь все в совокупности.

– Кто из травмированных игроков поедет на выезд на Дальней Восток?

– Беспалов, Калинин, Никонцев. Планируем Калинина задействовать в следующем матче. А Глазачева мы, наверное, еще долго не увидим. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)