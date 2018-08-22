Герман Титов: "Ощущение, что Кравцову не нравится ездить в сборную. Там ему некомфортно"

Главный тренер "Трактора" Герман Титов рассказал о самом ярком молодом хоккеисте челябинского клуба – Виталии Кравцове. Он выразил свое мнение об отношении игрока к сборной.

– Что еще слышал про Кравцова – он хорошо играет, только когда ему полностью доверяют.

– Я-то только месяц в "Тракторе".

– Но он у вас в каждом матче забивает.

– Мне еще звонили и спрашивали: почему он в "Тракторе" забрасывает одну за одной, а в сборной – нет. Но я даже не знаю. Не могу понять. Он ведь парень очень талантливый. При этом он сейчас, когда уезжал на Турнир четырех наций в молодежку, говорил мне: "Герман Михайлович, может, вы позвоните Брагину? Может, я не поеду?"

– Серьезно?!

– Да. У меня такое ощущение, что ему не нравится приезжать в сборную. Почему-то он там некомфортно себя чувствует.

– Ставят в узкие рамки?

– Не знаю. Он не говорит. Я и спрашивал, почему так, говорил ему, что это честь большая – и в молодежную его берут, и в олимпийскую даже. Для него все только начинается. И он скромно так отвечал: "Мне не хочется туда ехать. Мне хочется в "Тракторе" играть". Может, он домосед? Из Челябинска не хочет уезжать? Пока не могу понять, потому что еще мало его знаю. (Игорь ЕРОНКО)

Полностью интервью Титова - скоро в "СЭ"