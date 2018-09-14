Герман Титов: "Очень сказались на игре индивидуальные ошибки, которые привели к голам"

Главный тренер "Трактора" Герман Титов после поражения от "Автомобилиста"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:4) отметил, что у него нет претензий к игрокам по самоотдаче. Также он добавил, что команда движется в правильном направлении.

– Поздравляю "Автомобилист" с победой, – цитирует пресс-служба клуба Титова. – По самоотдаче претензий к игрокам нет. Очень сказались на игре индивидуальные ошибки, которые привели к голам. Невынужденно удалялись, оставались втроем, за что получили гол в раздевалку. В третьем периоде давили, но сложно побеждать, когда забрасываешь одну шайбу во второй встрече подряд. Здесь ничего не сделаешь. Нужно просто работать, работать и работать. Думаю, у нас все будет хорошо. Чувствую, что команда движется в правильном направлении.