Герман Титов о поражении 0:8 от "Йокерита": "Бывают дни, когда ничего не получается"

Главный тренер "Трактора" Герман Титов рассказал о причинах поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита" (0:8).

- Счет на табло. Команда не выдержала удар. Мы сыграли всего 20 минут, хотя игра длится 60 минут. Мы провалили второй и третий периоды. Бывают дни, когда ничего не получается. Нужно эту встречу забыть и готовиться к следующим играм, - цитирует специалиста официальный сайт клуба.

- Можно ли из такого результата найти что-то хорошее?

- Из всех поражений можно найти что-то положительное. Первые 20 минут – они были хорошими. Не оказалось лидера, который бы повел ребят за собой. Первые голы случились из-за несвойственных нашим игрокам ошибок. Будем в этом разбираться.

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