Герман Титов: "Нет мыслей о том, что "Авангард" что-то упустит"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов посетовал на большое количество персональных ошибок в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским "Металлургом" (3:4 ОТ). При этом специалист остался доволен самоотдачей своей команды.

– Игра была интересная, обоюдоострая. Были моменты и у соперников, и у нас, – начал Титов. – Но индивидуальные ошибки наши привели к такому плачевному результату. Хотя ребятами я доволен: бились до конца, боролись, но пока не получается.

– Насколько актуальна для "Авангарда" борьба за первое место? Или главное попасть в плей-офф?

– Мы не думаем об этом, готовимся от игры к игре. У меня мысли нет такой, что мы что-то упустим. Все будет хорошо.

– Второй матч подряд "Авангард" проседает в концовке. В чем причины?

– Я думаю, все-таки психология. Что в матче с "Сибирью", что сегодня – мы где-то встаем, начинаем играть на удержание счета, хотя ребятам мы всегда говорим, чтобы играли 60 минут. Но видимо что-то засело у них в голове. Надо выталкивать. Если ведем в третьем периоде, надо все равно играть.

– Какие прогнозы по Сундстрему?

– С февраля он будет тренироваться в общей группе.

– Как оцените работу связки Самохвалов-Ковалев?

– Ребята очень радуют, очень хорошо работают, выполняют задания. Сегодня в конце матча я посадил Перселла, потому что он не выдержал темпа. Антон не испортил картины. Будем доверять молодым ребятам.

– Сегодня играла легионерская тройка. Что можете сказать про них?

– Видно, что ребята мастеровитые, но Петерссон долго не играл – три недели. Тяжело. Игровая практика все же важная вещь. Но они здорово смотрелись два периода. В третьем не хватило где-то сил. Будем работать. Хорошо, что Андре здоров, это уже радует. (Анна ЛЕВЧЕНКО)