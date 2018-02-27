Герман Титов: "Непопадание "Авангарда" в плей-офф будет моей недоработкой"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после поражения от "Сибири" (1:2 Б) назвал своей недоработкой последние неудачи клуба. Омичи опустились на девятое место в турнирной таблице "Востока" и рискуют второй раз в истории после сезона-2013/14 не попасть в плей-офф.

– Хотел бы поблагодарить болельщиков. Здорово нас поддерживали, – сказал Титов. – Соглашусь с коллегой и по игре – она была равной, с переменным успехом, моменты были у обеих команд. Но, конечно, трудно выигрывать матчи, забивая одну шайбу. Есть над чем работать. Я не могу упрекнуть наших ребят: желание и самоотдача были сегодня на нужном уровне.Но буллиты.. Вы их видели.

– Фурх не играл, так как только приехал?

– Да, он вчера вернулся. Еще не адаптировался после корейского времени. И там он не имел игровой практики. А Олег Шилин на турнире в Ярославле показал, что готов играть первым номером. И сегодня не могу его упрекнуть. Он здорово отыграл весь матч. но на буллитах мастерство соперников оказалось выше.

– Как оцените игру Сундстрема и Лемтюгова после долгого перерыва?

– Скажу так. Для первого раза они не выпадали из общей картины. Я благодарен им, что они вышли и отработали так, как позволяла их физическая готовновсть.

– Можно ли сказать, что "Авангард" проиграл из-за первого периода? Когда не реализовал моменты, большинство?

– Все же игра идет не 20 минут, а 60. Да, были моменты, были штанги. Но и у соперника были моменты. Много было работы над реализацией в Ярославле. И сегодня. Все-таки претензии есть к нападающим, у нас только защитники пока забивают. Сегодня тоже Мартынов. но повторюсь, самоотдача была. Безразличных в команде не было.

– Казалось, что в первом периоде присутствовала нервозность. Согласны?

– Такой ответственный матч, и после перерыва. Почти месяц мы готовились к этому конкретному матчу. И наверное первые три смены были нервозными. Но очень здорово сыграл вратарь соперника и где-то не хватало везения в заключительной стадии атаки.

– Как отразится на подготовке то, что от "Авангарда" уже ничего не зависит?

– Мы отталкиваемся только от себя – нам нужна победа А там уже будем смотреть, как сыграли "Сибирь" и "Амур".

– Непопадание в плей-офф будет катастрофой для "Авангарда"?

– Наверное, если команда до этого всегда попадала в плей-офф. Но все-таки катастрофа – сильно сказано. Но это очень неприятно. И это моя недоработка.

– Как команда будет готовиться к матчу с "Барысом"?

– Настрой будет боевой. Ребята все понимают. У нас было собрание. Я сказал им не вешать носы. Нужна самоотдача, реализация и такой же настрой, как в матче с "Сибирью". (Анна ЛЕВЧЕНКО)