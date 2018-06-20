Герман Титов: "Моя задача - не дать Кравцову остановиться в росте"

Главный тренер "Трактора" Герман Титов отметил, что постарается развить талант молодого нападающего Виталия Кравцова. В прошлом сезоне он стал лучшим новичком КХЛ, чем вызвал интерес со стороны других клубов.

– Виталий Кравцов здорово играет, слежу за его успехами, рад ,что он стал лучшим новичком сезона в КХЛ, – цитирует официальный сайт "Трактора" Титова. – Сейчас моя задача – развивать парня, не дать ему остановиться в росте.

Что касается заявки, то – да, я предпочитаю формат 13 нападающих + 7 защитников. Этот вариант, в первую очередь, хорош именно для защитников – они постоянно в игровом тонусе.

Но формат 13+7 – это не догма. В зависимости от ситуации, от соперников будем использовать разные варианты. Современный хоккей требует универсальности и умения контролировать любые изменения.