Герман Титов: "Мне очень понравилась сборная Северной Америки"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов отметил, что ему импонирует игровой стиль сборной Северной Америки на Кубке мира. Также наставник поделился мнением по поводу плохой реализации большинства сборной России.

– Конечно, сложно сравнивать игроков канадской сборной и наших хоккеистов, – цитирует ТАСС Титова. – В любом случае, ты подбираешь концепцию игры и разрабатываешь модель, исходя из набора хоккеистов, которыми располагаешь. Однако мне очень понравилась сборная Северной Америки – их стиль игры, постоянное давление на соперника, работа на льду, в их игре я многое почерпнул для себя.

В прошлом сезоне, который мы завершили рано. Я посещал много матчей НХЛ, так как живу в Канаде. В них я тоже вынес для себя те модели игры, которые мне понравились. Безусловно, в России своя специфика – у нас площадки побольше, поэтому приходится корректировать эти модели, однако мне нравится современный вертикальный хоккей, в котором мало поперечных пасов. Посмотрите, как играют канадцы – только вперед и вперед, постоянно лезут на ворота.

Есть матчи, когда все передачи проходят, а есть, когда совсем ничего не идет и тогда надо упрощать игру, поставить одного-двух хоккеистов на ворота, а защитникам набрасывать на пятачок. Это простая модель, и только когда ребята обретают химию во взаимодействии, начинает многое получаться, но это достигается только долгими, упорными тренировками.