Герман Титов: "Когда предложили возглавить "Авангард", долго не раздумывал"

Новый главный тренер "Авангарда" Герман Титов подчеркнул, что руководство клуба ставит самые серьезные задачи в текущем сезоне. О назначении специаилста было объявлено сегодня. С ноября Титов работал в молодежной команде "Авангарда" - "Омских ястребах". 29 декабря в отставку с поста главного тренера был отправлен Андрей Скабелка.

- Назначение на пост главного тренера стало для меня довольно неожиданным, приятным и, можно сказать, прекрасным подарком к Новому году, - цитирует ТАСС Титова. - Предложение поступило в тот момент, когда я отпустил "Омских Ястребов" на новогодние праздники и был уже в Москве. Когда предложили возглавить "Авангард", то, конечно, долго я не раздумывал, потому что цели, задачи и амбиции такого клуба, как "Авангард", совпадают с моими. Руководство клуба ставит самые высокие цели и задачи, которые никто не отменял, поэтому я иду на это.

Если говорить о том, буду ли я привлекать молодых игроков в основной состав, то я не разделяю игроков на молодых и старых. В моих командах играют те, кто лучше выполняет тренерскую установку и поставленные задачи. В молодежном составе есть ребята, которые имеют шанс попасть в основную команду, но все будет зависеть от них самих.