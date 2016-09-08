Герман Титов: "Калинина потеряли на две недели"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после поражения от "Адмирала (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ рассказал о травме защитника Дмитрия Калинина. Также Титов отметил, что недооценки соперника со стороны его подопечных не было, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– С травмой Дмитрия Калинина ситуация прояснилась?

– К сожалению, мы, наверное, потеряли его на две недели.

– Победная серия у "Спартака" прервалась, это к добру или наоборот? Может, команде легче станет играть психологически или, наоборот, поражение придавит?

– Здесь двоякая ситуация. Все серии когда-то заканчиваются, но по игре могу сказать: ребята вышли на матч не такими сконцентрированными, думали, что все будет продолжаться, как раньше, но надо выходить и работать. К нам приехала очень хорошая команда. Не думаю, что была недооценка. Просто ребята включились на полную мощность во второй половине матча.

– После второй шайбы это резко бросилось в глаза.

– Да, просто ребята резко прибавили в движении, в конце второго периода даже могли сравнять счет. Бердников не попал в пустые ворота. Было замешательство соперника в этот момент.