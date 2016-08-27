Герман Титов: "Калинин из тех игроков, которые не опускаются ниже определенного уровня"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после победы над рижским "Динамо" (4:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ оценил игру защитника Дмитрия Калинина, который забросил в этой встрече две шайбы. Также Титов отметил, что у защитника Всеволода Сорокина, который находится в "Химике", есть шанс вернуться в "Спартак", передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Оцените игру Дмитрия Калинина. Это именно то, чего ждете от него?

– Мы его брали именно для этого, для большинства. В прошлом году большинство у нас было слабое, сейчас прибавляем в этом компоненте. Знаете, есть такие игроки, которые ниже своей планки не опускаются. Дмитрий может играть хуже или лучше, но ниже определенного уровня он не опускается. А планка у него высокая.

– Непонятно, почему вы остались довольны первым периодом, в котором проиграли много единоборств и пропустили несколько контратак?

– Я так не сказал. Первые пять минут мы играли здорово. Пятнадцать минут третьего периода мы играли не так, как должны были. Над единоборствами будем работать. Очень плохо мы работаем в своей зоне.

– Было требование к Калинину чтобы он больше бросал по воротам?

– Нет. Такого требования не было. Мы сегодня очень много внимания уделяем большинству. Есть и Гилрой, и Калинин, которые могут бросить. Просто в этот момент бросил Дима, но и Гилроя тоже выводили на бросок, просто он не реализовал моменты. Если бы забил Гилрой – вы сказали бы, что я дал ему задание больше бросать.

– Что нужно сделать Всеволоду Сорокину, чтобы вернуться в состав?

– Я такой человек, что у меня нет любимчиков. Я все время на связи с тренером "Химика". Если что-то поменяется – Сорокин будет в составе.