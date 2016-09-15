Герман Титов: "Гол в раздевалку "Спартак" надломил"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после поражения от "Витязя" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ назвал ключевой момент встречи. По словам наставника, подопечные проиграли много единоборств.

– Ключевой момент – концовка второго периода. Гол в раздевалку ребят надломил, – цитирует Титова официальный сайт "Спартака". – Правда, и матч начали неудачно: в первой же смене пропустили гол. Потом игру удалось выровнять. Но, к сожалению, много сегодня проиграли единоборств. К сожалению, ребята нас не услышали, что соперник после нескольких неудач на выезде выйдет сверхзаряженным на игру. Не наш день, хотя мы серьезно готовились к матчу.