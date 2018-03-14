Герман Титов: "Думаю, это лучшая серия, которая была в первом раунде КХЛ"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после поражения команды в серии от "Салавата Юлаева" отметил, что это противостояние стало лучшим в этом сезоне плей-офф. Напомним, что уфимцы выиграли седьмой матч 3:2 в овертайме и выиграли серию 4-3.

– Играли две равные команды. Думаю, это лучшая серия, которая была в первом раунде КХЛ. К сожалению, должна была пройти дальше только одна команда. Это бесценный опыт для нашей команды, некоторые игроки вообще в плей-офф не играли.