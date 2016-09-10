Герман Титов: "Думаю, Беспалова и Дыбленко "Спартак" потерял надолго"

Главный тренер "Спартака" Герман Титов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Амуром" (1:0) подчеркнул: у красно-белых такая же проблема с большинством, как и у соперника.

– Во-первых, хочу поздравить ребят с победой, равно как и наших болельщиков – они очень сильно нас поддерживали, гнали команду вперед, – приводит официальный сайт "Спартака" слова Титова. – Что можно сказать по игре? Первый период опять вкатывались, хотя мы и забили гол – "Амур" был посвежее нас: они лучше двигались, нагнетали, везде успевали первыми. Второй и третий периоды мы сыграли намного лучше, но у нас в команде такая же беда, как и у соперника: большинство, конечно, хромает. Мы очень много "сидим" на большинстве на тренировках, но пока ничего не происходит. Надеюсь, в следующих матчах будет лучше. Ну а в третьем периоде сыграли "по счету": практически не давали "Амуру" создавать какие-либо серьезные моменты и довели матч до заслуженной победы.

– Что с Никитой Беспаловым?

– Пока я не могу сказать о нем и Ярославе Дыбленко чего-либо конкретного – диагноз будет только завтра. Но думаю, ребят мы потеряли надолго: у обоих подозрение на сотрясение мозга.

– Вы в воспитательных целях "посадили" Лукаша Радила и Маркуса Хегстрема?

– Они у нас тоже в лазарете: сегодня с утра проснулись и заболели.

– Вы уже долгое время говорите, что команде не удается игра во втором периоде. Что скажете о действиях "Спартака" во второй двадцатиминутке сегодня?

– Сегодня второй период мне понравился – считаю, что ребята играли хорошо. Не забили, но и не пропустили – в принципе, моментов у наших ворот было не так много.

– В первом звене сегодня играл Плотников. Объясните, почему вы решили поставить форварда в стартовую пятерку?

– Это тренерское решение, поскольку Радил, как я сказал ранее, заболел. Мы решили не разбивать второе звено Бердникова, Шмелева ввели к Потапову и Боброву, потому что Максим и Сергей играли вместе в том году. Также Плотникова в первое звено мы решили поставить еще и потому, что он играл в Новокузнецке с Райаном Стоа.