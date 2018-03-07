Герман Титов: "Авангарду" тяжело далась победа над "Салаватом"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после третьего матча серии плей-офф КХЛ против "Салават Юлаева" (5:3) отметил, что его расстроили шайбы, которые его команда пропустила в концовке встречи. Специалист также добавил, что победа далась "ястребам" очень тяжело.

– Хочу поздравить омских болельщиков с победой, – сказал Титов. – Далась она очень тяжело. Еще в начале серии я сказал, что встречаются две мастеровитые команды, хорошие команды, которые заточены на атаку и поэтому в нашей серии такие крупные счета по сравнению с другими командами. Нападение превалирует над обороной. По сегодняшней игре могу сказать так: 55 минут играли хорошо, но я всегда говорю ребятам, что играть надо все 60 минут матча. Был хороший задел 4:1, но были эмоции, удалялись где-то. Но ребятам спасибо – выдержали, выстояли, победили.

– Анелев сыграет в этой серии?

– Скорее всего нет¸ мы потеряли его надолго.

– Можно ли сказать, что эти две победы "Авангард" одержал, цинично ловя соперника на его ошибках, за счет контратак?

– "Авангард" – команда, которая должна играть в движение, и оно было хорошим. Мы хорошо поработали в перерыве и сейчас пожинаем плоды этого. Да, у нас не получилась первая игра, мы очень плохо начали, поэтому сейчас концентрируемся на первых периодах, потому что Уфа очень сильно их играет. Ну и уделили особое внимание легионерам команды Уфы.

– Расстроили шайбы, которые пропустили в концовке?

– Конечно, расстроили. Нервная концовка выдалась. Классная команда не должна так пропускать. Оставалось пять минут до конца игры и ребята, наверное, уже поверили в успех. И мы поплатились. Хорошо, что удалось выстоять до конца и сохранить победный счет.

– Это были системные ошибки?

– Не думаю. Просто стали играть на удержание счета, а это не наш конёк. Нам надо больше играть в нападении.

– Много блокированных бросков – это была ваша установка?

– Да. Первые два матча было видно, что у нас есть потенциал. Защитникам надо помогать вратарю. Я всегда говорил, что надо впятером играть в нападении и в защите.

– Много было драк, много провоцировал "Салават". Будете делать на этом акцент в дальнейшем?

– Это матчи плей-офф, здесь все кость в кость, как говорится. Да, надо быть более сдержанными, нужно больше дисциплины, поэтому мы конечно поговорим с ребятами на эту тему. Надеюсь, в следующей игре такого не повторится. (Анна ЛЕВЧЕНКО)