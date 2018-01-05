Герман Титов: "Авангард" сыграл на ошибках "Амура"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Амура" (4:0) отметил, что его команда была позитивно настроена на эту встречу. Напомним, что эта игра стала первой для специалиста в качестве наставника омского клуба.

– Первым делом хочу своих ребят поздравить с победой, – цитирует клубная пресс-служба Титова. – Мы знали, что "Амур" сейчас на ходу, очень здорово играет дома, поэтому подготовились серьезно, и ребята выполнили весь план, который мы задумывали. Конечно, повезло, что во втором периоде мы забили быстрые голы, сыграли на ошибках соперника, на сменах здорово начинали атаки – это очень радует. Команда была позитивно настроена, и это тоже радует. Всех омских болельщиков с победой!

– "Авангард" сегодня забил несколько хороших голов, в том числе за счет индивидуального мастерства нападающих. Можно ли сказать, что это стало решающим фактором вашей победы сегодня?

– Отчасти да, но все равно коллективные действия команды, своевременные пасы очень важны. Да, нападающие завершили, но начало атаки было за защитниками. Если б защитник передержал шайбу, а соперник успел смениться, не было бы уже этих опасных моментов.