Герман Титов: "Авангард" подвела дисциплина"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов раскритиковал своих подопечных за необязательные удаления и неровно проведенный пятый матч серии 1/4 финала Восточной конференции против "Салавата Юлаева" (1:2).

- Команду игровая дисциплина подвела. Три удаления в первом периоде подряд, пропустили гол. Потом перестроились, начали двигаться, но не хватило в завершении атаки, были моменты. У нас есть еще шанс, едем домой, забываем эту игру.

- Почему "Авангард" не может играть ровно все 60 минут?

- Пока не получается, что я от них и требую. Не знаю, вроде, разминка проходит хорошо. Предпосылок никаких нет. Вот уже пять игр серии сыграно, проваливаем первые пять минут полностью. Потом команда преображается, и физических кондиций достаточно, начинаем давить, лезть на ворота.

- Семенов будет наказан за удаление за полторы минуты до конца игры в чужой зоне?

- Это внутренняя кухня команды, конечно, такие удаления непростительны. Мы уже хотели менять вратаря и здесь такая ситуация, что мы остались практически без шансов на спасение.