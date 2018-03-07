Герман Титов: "Авангард" играет "пять в нападении, пять в защите"

Главный тренер "Авангарда" Герман Титов после победы в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина над "Салаватом Юлаевым" (5:3, 2-1 в серии) объяснил высокую результативность в этой паре нацеленностью соперников на атаку. Также специалист подчеркнул, что защитник омичей Юнас Анелев выбыл надолго.

– Победа далась очень тяжело, – передает официальный сайт уфимского клубаслова Титова. – Еще в начале серии я сказал, что встречаются две очень мастеровитые команды, которые заточены на атаку. В нашей серии до сих пор такие большие счета, по сравнению с другими командами. Нападение превалирует над обороной. Здорово играли 55 минут, но всегда ребятам говорю – надо играть весь матч. Был хороший задел, 4:1. Где-то эмоции, удалялись неправильно. Но ребятам спасибо. Выстояли, выдержали.

– Что с Анелевым? Сыграет ли в этой серии?

– Скорее всего, нет. Мы потеряли его надолго.

– Считаете ли, что две победы одержали за счет того, что ловили "Салават" на ошибках?

– "Авангард" – молодая команда, которая должна играть в движении. Мы хорошо поработали в олимпийском перерыве. Да, первая игра у нас не получалась, мы ее плохо начали, поэтому сейчас у нас концентрация на первых периодах, поскольку Уфа очень сильно играет. Уделили очень сильное внимание легионерам Уфы.

– Было очень много блокированных бросков в первом периоде. Установка?

– Конечно, в первые два матча мы очень мало блокировали броски. Надо помогать вратарю. Как я всегда говорю, чтобы мы играли "пять в нападении, пять в защите".