Георгий Кобылянский: "Завершать "регулярку" КХЛ в январе неправильно"

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский отметил, что продление регулярного чемпионата до первого марта сохранит интригу. Напомним, что сегодня лига опубликовала официальный календарь на следующий сезон.

– Почему регулярный чемпионат заканчивается после Олимпиады? Лига сочла, что завершать "регулярку" в январе неправильно с точки зрения целостности соревнований. Лига решила, что продление регулярного чемпионата до первого марта сохранит интригу, и поможет командам в игровом режиме подойти к плей-офф, – сказал Кобылянский. - Отмечу, что нет ни одного похожего календаря, и каждый год мы разрабатываем новый. Каждый год вносятся новые изменения.

– Одним из главных вопросов к лиге было почему она так поздно публикует календарь?

– Структуру календаря мы опубликовали в декабре 2016 года. Мы привязаны к составу участников, который был утвержден к концу мая. Загрузку арен мы получили до середины июня. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)