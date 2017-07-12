Георгий Кобылянский: "У сборной будет самая большая пауза на Олимпиаду за последние три цикла"

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский, рассуждая о деталях календаря КХЛ на сезон-2017/18, отметил, что игры плей-офф могут закончиться за неделю до начала чемпионата мира.

– В этом сезоне в ноябре и декабре предусмотрены две паузы на Евротур, – сказал Кобылянский. – У сборной будет шестнадцать дней на подготовку к Олимпийским играм и семнадцать дней – Игры. Это самая большая пауза на Олимпиаду за последние три цикла. Окончание игр плей-офф запланировано за неделю до начала чемпионата мира в Дании.

Начнется чемпионат 21 августа в Санкт-Петербурге матчем за Кубок Открытия между обладателем Кубка Гагарина СКА и победителем регулярного чемпионата ЦСКА.

Всего в этом сезоне стартуют 27 клубов, которые проведут по 56 матчей. Таким образом всего будет сыграно 756 матчей. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)