Георгий Кобылянский: "Пока положительных откликов от РФПЛ мы не получили"

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский отметил, что важные матчи чемпионата лига будет ставить на понедельники. Напомним, что сегодня лига опубликовала официальный календарь на следующий сезон.

– Начинается футбольный сезон. Разговаривали ли вы с РФПЛ?

– Мы готовы к диалогу и всегда предлагали создавать рабочую группу, но пока положительных откликов от РФПЛ не получили, – сказал Кобылянский. – У нас есть договоренность с "Матч ТВ". Есть понедельники, которые можем использовать, и будем ставить туда важные игры.

– Были претензии к длинным выездным сериям. Попытались их устранить?

– У нас есть выездные серии по восемь игр, но они разбиты по четыре матча. Например, четыре до европаузы и четыре после. То же самое с новогодними праздниками.

– "Динамо" точно проведет матчи на "ВТБ Арене"?

– Решение за "Динамо". Они сами заинтересованы в том, чтобы выступать на этой арене. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)