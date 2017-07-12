Георгий Кобылянский: "Общедоступное телевидение покажет минимум два матча в неделю"

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский отметил, что по общедоступному каналу будут показаны минимум два значимых матча.

– Сколько матчей будет показано по общедоступным каналам?

– Есть договоренность с "Матч ТВ", что два значимых матча точно будут показаны. Это минимум. И не обязательно это будет понедельник.

– Лужники никто не заявил, как запасную арену?

– В июле они сдают комплекс. Единственный клуб, который там может играть – это московское "Динамо". Но мы надеемся, они решат вопрос с "ВТБ Ареной".

– "Куньлунь" проведет все матчи в Шанхае?

– "Регулярку" – да. У них были пожелания после нового года переехать на новую арену, но мы их отговорили.

– С чем связано, что первый домашний матч "Куньнуль" играет только 9 сентября?

– Они привязаны к "Адмиралу", но у них арена занята. Поэтому получилась такая длительная выездная серия. (Юлия ГРИГОРЬЕВСКАЯ)