Геноуэй стал игроком "Лады"

Защитник Чарльз Геноуэй подписал контракт с "Ладой", сообщает официальный сайт клуба. Детали соглашения не разглашаются.

Прошедший сезон 30-летний игрок провел в "Йокерите". В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл в 52 матчах, в которых набрал 25 (7+18) очков. В четырех встречах плей-офф он записал на свой счет две голевые передачи.

Также просмотровый контракт с тольяттинским клубом подписал защитник Кирилл Дьяков, который в минувшем сезоне выступал за новокузнецкий "Металлург". Он отметился двумя передачами в 21 матче.