Геннадий Величкин: "Зарипов? Будем разбираться с этим бредом"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что и КХЛ, и ФХР были в курсе ситуации с допингом нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова. Он также добавил, что все будут разбираться с этим бредом.

– Общались ли с Данисом по поводу этой ситуации, и в каком моральном состоянии он сейчас находится? – вопрос Величкину.

– Мы с ним всегда общаемся. Настроение у него, конечно, не из лучших. Но это бред какой-то. С этим бредом мы будем разбираться.

– Такое развитие событий для вас как снег на голову?

– Ну как снег на голову? Мы же это все знали. Перед плей-офф было объявлено, что такая проблема существует. ИИХФ нам прислала письмо ВАДА, и нам сказали, что назначат разбирательство. Но поскольку эти нарушения несущественные, никаких отстранений быть не может. Хоккеист может продолжать играть. Об этой ситуации Зарипова знали и лига, и федерация.

– Почему сейчас это всплыло?

– Потому что разбирательство прошло 21 июля, и они приняли такое решение. Вы же знаете, почему приняли санкции против России, почему мы не участвовали в Паралимпиаде. Думаю, что здесь все одно к одному. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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