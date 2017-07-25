12:40 | Хоккей — КХЛ

Геннадий Величкин: "Зарипов? Будем разбираться с этим бредом"

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Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что и КХЛ, и ФХР были в курсе ситуации с допингом нападающего "Ак Барса" Даниса Зарипова. Он также добавил, что все будут разбираться с этим бредом.

 
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– Общались ли с Данисом по поводу этой ситуации, и в каком моральном состоянии он сейчас находится? – вопрос Величкину.

– Мы с ним всегда общаемся. Настроение у него, конечно, не из лучших. Но это бред какой-то. С этим бредом мы будем разбираться.

– Такое развитие событий для вас как снег на голову?

– Ну как снег на голову? Мы же это все знали. Перед плей-офф было объявлено, что такая проблема существует. ИИХФ нам прислала письмо ВАДА, и нам сказали, что назначат разбирательство. Но поскольку эти нарушения несущественные, никаких отстранений быть не может. Хоккеист может продолжать играть. Об этой ситуации Зарипова знали и лига, и федерация.

– Почему сейчас это всплыло?

– Потому что разбирательство прошло 21 июля, и они приняли такое решение. Вы же знаете, почему приняли санкции против России, почему мы не участвовали в Паралимпиаде. Думаю, что здесь все одно к одному. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

КХЛ подтвердила положительную допинг-пробу Зарипова // Дисквалификация ИИХФ не помешает отъезду Зарипова в НХЛ

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Помощник Президента

"Но поскольку эти нарушения несущественные" ох, ну ничего себе, несущественные...

14:01

novic

Ааааа.... опять заговор, опят лишат медалей...ааа... путин ..защите, не губи . Как это всё надоело. Надо предавать презрению попавшихся на допинге, тогда глядишь и изведут эту нечисть из нашего спорта. А когда человек попался на допинге, а тов. Мутко говорит, что надо его поддержать, ну тогда и будете ещё долго изгоями в мировом спорте.

13:11

Русский Я

И снова во всем виноваты враги, это заговор против России.

13:02

titan2313

Как всегда разбор идёт после того, как всё произошло! Машут кулаками после драки.

12:58