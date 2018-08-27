Геннадий Величкин: "За неделю до старта чемпионата поздно говорить об изменениях регламента"

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин о переходе на новые правила подсчета очков в КХЛ. С нового сезона в лиге могут ввести систему наподобие той, что действует в НХЛ.

– КХЛ хочет ввести новые правила подсчета очков. Как в НХЛ, за победу в основное время будут даваться два балла. Как вы к этому относитесь?

– Я всегда отношусь к переменам очень настороженно. За неделю до старта чемпионата поздно говорить о таких изменениях, а что касается будущего сезона, надо просто подумать.

Сейчас трудно с ходу оценить эту идею. Я вижу предмет для обсуждения. Мне нужно услышать общее мнение. Но не за неделю до старта чемпионата. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)