Геннадий Величкин: "Вольски перевели из реанимации в нейрохирургию"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин в интервью "СЭ" подчеркнул, что нападающий Войтек Вольски, получивший ушиб спинного мозга и сломавший два позвонка в матче с "Барысом" (3:1), переведен в обычную палату отделения нейрохирургии. Ранее сообщалось, что форвард не сможет выйти на лед до конца сезона.

- Какова последняя информация о состоянии здоровья Войтека Вольски?

- Сегодня его перевели в обычную палату отделения нейрохирургии, где он продолжает проходить лечение. Через полчаса я и наш тренерский штаб поедет к нему в больницу. Навестим, пообщаемся, поговорим с ним.

- Как в команде отнеслись к этой непростой ситуации?

- Собранно отнеслись и ответственно. Все сожалеют, что так получилось. Видно, что ребята переживают. Сегодня команде нужно будет сыграть еще и за того парня ("Металлург" встретится с "Югрой" - Прим. "СЭ"). Ребята также планируют навестить Войтека. Думаю, что не будет ни одного игрока, кто бы к нему не сходил.

- Вольски уже дал комментарий, в котором сказал, что ему повезло, поскольку повреждение могло быть более серьезным. Согласны с ним?

- Конечно, согласен.

- Как клуб будет помогать игроку в такой сложный период?

- Мы будем делать все, что необходимо. Он в клубе на контракте и ни в коем случае у нас нет никаких помыслов. Контракт с ним будет исполнен полностью. Кроме того, мы задействуем все возможности, которыми обладает клуб, чтобы предоставить Войтеку максимальное и лучшее лечение. И Лига тоже. Мы очень верим в то, что парень будет играть.

- Угрозы завершения карьеры нет?

- Об этом пока нет и речи. И даже мыслей таких нет.

- Где Вольски будет проходить лечение?

- Пока ему нельзя совершать перелеты, будет лечиться здесь. Затем возможны варианты.

- У вас появилась одна легионерская позиция. Будете ли думать о том, чтобы кого-то пригласить на это место?

- Нет, мы вообще об этом не разговаривали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Войтек Вольски: "Повезло, что всего лишь сломал шею"