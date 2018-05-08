16:47 | Хоккей — КХЛ

Геннадий Величкин: "Верещагин подходит под нашу схему"


Вице-президент магнитогорского "Металлурга" по хоккейным операциям рассказал о перехода защитника Ивана Верещагина из "Сибири". По словам специалиста, этот игрок подходит под схему команды.

– Иван – хороший защитник и подходит под нашу схему, – заявил Величкин. – Приобретение согласовано с тренерским штабом. До окончания трансферного окна мы соберем хорошую команду. Верещагин – один из ее пазлов. У нас будет порядка 5-6 игроков. Ищем центра и крайнего в первое звено, и защитники. Пока активно усиленно работаем. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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Материалы других СМИ
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