Геннадий Величкин: "Вашингтон" ждет Самсонова"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после победы над "Ак Барсом" (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда проявила волю к победе. По его словам, класс соперников примерно оравный.

– Победа больше на воле. Потому что другие команды еще можно обыграть на классе, но "Ак Барс" на классе не обыграешь, только на воле, – цитирует Величкина "Спорт Бизнес Online". – Надо сказать, что Казань сегодня играла неплохо, а то, что у них не получалось, – это заслуга наших игроков. Повторюсь, сегодня на силе воле выиграли, а класс примерно был равный. Сережа (Мозякин) – он постоянный. В этом и отличие мастера от человека, который только учится. Он мастер, у него это в крови...

Конечно, рады за Самсонова. Команда на равных сыграла с чемпионом, который потом обыграл канадцев. Мы гордимся, что каждый год в сборной есть магнитогорцы. Часто ли поступают звонки от скаутов, которые интересуются Самсоновым? А мы со скаутами не разговариваем, мы работаем со своими скаутами. С чужим скаутом я даже разговаривать не буду. Конечно, интерес к Самсонову есть. "Вашингтон" его ждет, надеется, но мы тоже надеемся. Посмотрим, как жизнь будет складываться.