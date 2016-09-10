Геннадий Величкин: "У Мозякина есть мечта: сыграть вместе со своим сыном"

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин рассказал об исключительных чертах характера нападающего команды Сергея Мозякина. Сегодня двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Магнитки" стал лучшим снайпером в истории российского хоккея, догнав легендарного Бориса Михайлова по количеству шайб, заброшенных в чемпионатах страны (428).

– Обычно великие люди – музыканты, актеры, спортсмены – капризные, с неуживчивым характером, – приводит официальный сайт КХЛ слова Величкина. – Мозякин в этом смысле – исключение! На льду он лидер, огонь, а в жизни – сама порядочность, вежливость, культура. Я никогда не слышал, чтобы Сергей кому-то нагрубил или хотя бы жестко ответил. Абсолютная самодисциплина, воспитанность и доброта! Сережа это не афиширует, и практически никто об этом не знает, но он занимается благотворительностью. Он очень мало общается с прессой, и это тоже из-за скромности. Знаете, многие занимаются пиаром, ничего не имея за душой: "Пусть я не умею играть, не умею тренировать, но попиариться надо! Раз не могу сделать хорошее – сделаю плохое. Главное, чтобы обо мне говорили". Так вот – это не для Сергея. С ним все совершенно наоборот.

Самое яркое воспоминание о нем… Странно, ничего отдельного не вспоминается. Мозякин – цельная картина! Любые его поступки затмеваются игрой, тем, что он делает на льду. А знаете, что самое интересное? Помните знаменитую фразу нашего известного тренера про "добежать до ворот"? Казалось бы, человек на нее должен был так обидеться! А Сергей воспринял это с улыбкой, представляете? Он, кажется, вообще на эти слова никак не отреагировал. И уже несколько лет подряд эту фразу вспоминают только болельщики и журналисты, ни в коем случае не сам Сергей. Его это не касается. И самое важное – он ни на кого не обижается, не таит злобу. Наверное, благодаря такой черте характера у него все и получается. А вообще, я знаю, что у Сережи есть мечта: сыграть вместе со своим сыном Андреем, сейчас ему 15 лет. Будем надеяться, что эта мечта сбудется!