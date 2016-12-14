Геннадий Величкин: "Такие игроки, как Вольски, свободными в сезоне не бывают"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после совещания с руководителями клубов КХЛ отметил, что нападающий Войтек Вольски точно не сумеет помочь команде в этом сезоне. По его словам, врачи не видят рецидива травмы, однако, по их мнению, повреждение двух позвонков находится в той же стадии, что и было сразу после травмы.

– По Войтеку новости не очень хорошие, но и не совсем удручающие, – сказал Величкин. – Доктора канадские в подтверждение нашим сказали, что рецидива большого нет, но, тем не менее, те болячки, которые он получил, а именно повреждение двух позвонков находится в той же стадии, что и было сразу после травмы. Прогресса нет в здоровье. Поэтому про этот сезон надо забыть. А на будущее решение докторов будет в течение двух-трех месяцев.

– Ищете ли кого-то на замену Войтеку?

– Просто взять легионера – это легко. А взять игрока, который поможет и усилит команду или может заменить Вольски – такие игроки, как он, свободными в сезоне не бывают. Но мы активно и интенсивно работаем с большим спектром игроков. Канада, Америка, Европа.

- Россия?

- Россия в меньшей степени. Потому что здесь очень сложно сегодня. Самое сложное – это Россия. Америка и Европа - попроще. С Россией пытались, есть желание, но нет возможностей. Конечно, работаем и надеемся, что в ближайшее время будет результат. Надеемся, потому что много возникает сложностей. Ну а если не найдем – будем играть, как играем. (Игорь ЕРОНКО)