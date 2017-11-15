Геннадий Величкин: "Состояние Мозякина станет известно вечером"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил "СЭ", что диагноз получившего травму нападающего Сергея Мозякина станет известен сегодня.

– Состояние Мозякина пока оценивают доктора, – сказал Величкин. – Все будет ясно вечером. Пока не знаем, сколько займет восстановление и необходимо ли помещать его в список травмированных.

Напомним, что лучший снайпер и бомбардир прошлого сезона получил повреждение во вчерашнем матче против "Спартака" (2:3 Б) после столкновения с защитником красно-белых Алексеем Пепеляевым. (Евгений БЕЛОУСОВ)