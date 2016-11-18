00:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

Геннадий Величкин: "Скудра начал управлять болельщиками, а они стали воздействовать на судей"

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Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величикин после поражения команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2) высказал мнение о том, что главный тренер нижегородской команды Петерис Скудра вовремя начал заводить трибуны, которые своим напором повлияли на некоторые решения судейской бригады. 

– Мы все знаем, что Петерис был великим игроком и сегодня стал очень хорошим тренером, – приводит пресс-служба "Торпедо" слова Величкина. – Здорово, что у нас на постсоветском пространстве рождаются такие специалисты. Судейство сегодня было просто "великолепным". До 12-й минуты бригада арбитров судила так, как умеет, а после этого Петерис, будучи классным тренером, начал управлять не только командой, но и болельщиками. Они начали воздействовать на судей, а бригада арбитров стала судить "еще лучше". Поэтому мы сегодня благодарим Петериса Скудру, болельщиков и судей за то "великолепное действо", которое они нам показали. Спасибо.

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12200-torpedo-nizhegorodskaya-obl-metallurg-magnitogorsk.html

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