Геннадий Величкин: "Скудра начал управлять болельщиками, а они стали воздействовать на судей"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величикин после поражения команды в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ от "Торпедо" (1:2) высказал мнение о том, что главный тренер нижегородской команды Петерис Скудра вовремя начал заводить трибуны, которые своим напором повлияли на некоторые решения судейской бригады.

– Мы все знаем, что Петерис был великим игроком и сегодня стал очень хорошим тренером, – приводит пресс-служба "Торпедо" слова Величкина. – Здорово, что у нас на постсоветском пространстве рождаются такие специалисты. Судейство сегодня было просто "великолепным". До 12-й минуты бригада арбитров судила так, как умеет, а после этого Петерис, будучи классным тренером, начал управлять не только командой, но и болельщиками. Они начали воздействовать на судей, а бригада арбитров стала судить "еще лучше". Поэтому мы сегодня благодарим Петериса Скудру, болельщиков и судей за то "великолепное действо", которое они нам показали. Спасибо.