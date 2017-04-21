Геннадий Величкин: "Сезон у "Магнитки" - удовлетворительно с плюсом"

Вице-президент по хоккейной деятельности магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин подвел итоги сезона своей команды и отметил, что в финале Кубка Гагарина у "Магнитки" не получилось обыграть более сильного соперника. Напомним, что СКА выиграл у магнитогорского клуба со счетом 4-1 в серии.

– По сезону "Магнитки": нельзя сказать, что отлично, я думаю, что удовлетворительно с плюсом, – цитирует "Р-Спорт" Величкина. – Всегда до финала дойти задача, а в финале уже много факторов влияет. Мы проиграли более сильной команде, немножко не получилось. Maybe next time.