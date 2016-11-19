Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что последствия операции сказываются на игре форварда Александра Семина в нынешнем сезоне. В субботу 32-летний нападающий пропустил игру регулярного чемпионата КХЛ против "Спартака" (5:1). В восьми предыдущих играх Семин отметился одной результативной передачей.

– Я так понимаю ситуацию с Семиным: у человека была очень поздняя операция на паху, достаточно тяжелая, и он вступил в сезон без предсезонки, – приводит "Р-Спорт" слова Величкина. – Александр профессионально относится к делу, много тренируется. Думаю, этот момент пока играет свою роль. Сегодня дали (ему) отдохнуть, перезагрузиться Семину, потому что мы рассчитываем на него. Он один из основных наших козырей.

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