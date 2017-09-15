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10:04 | Хоккей — КХЛ

Геннадий Величкин: "Сегодня СКА - это все лучшее, что есть в российском хоккее"

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Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что на данный момент в СКА собрано все лучшее их российского хоккея. Напомним, что петербургский клуб в этом сезоне одержал победы во всех 10 проведенных матчах.

– СКА немножко находится обособленно от всех, – цитирует ТАСС Величкина. – Потому что сегодня СКА – это все лучшее, что есть в российском хоккее. Но мы тоже готовимся и работаем.

Сегодня СКА и "Магнитка" встретятся в Санкт-Петербурге. Начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4564195

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

У каждого своё мышление о главном! Величкин не является исключением!

10:30