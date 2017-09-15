Геннадий Величкин: "Сегодня СКА - это все лучшее, что есть в российском хоккее"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отметил, что на данный момент в СКА собрано все лучшее их российского хоккея. Напомним, что петербургский клуб в этом сезоне одержал победы во всех 10 проведенных матчах.

– СКА немножко находится обособленно от всех, – цитирует ТАСС Величкина. – Потому что сегодня СКА – это все лучшее, что есть в российском хоккее. Но мы тоже готовимся и работаем.

Сегодня СКА и "Магнитка" встретятся в Санкт-Петербурге. Начало – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи