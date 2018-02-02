Геннадий Величкин: "Разделите 250 миллионов пополам – это будет зарплата Мозякина"

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин уверен в том, что поступил правильно, предложив нападающему магнитогорцев Сергею Мозякину контракт на два года. При этом руководитель опроверг информацию о том, что заработная плата форварда составляет 250 миллионов рублей в год.

– Я могу делать неправильный шаг. Но это же Мозякин, – сказал Величкин. – Он нашел свою команду. Много выиграл. И продолжает работать. А мы в паспорт не смотрим. Он лучший в команде по показателям в зале. О чем тут еще говорить?

Зарплата 250 миллионов рублей в год? Абсолютный бред. Разделите пополам. Это будет примерно его зарплата. В Магнитогорске таких зарплат никогда не бывало. Бонусы есть, но контракт у него совершенно не тот, о котором вы говорите. Даже сравнивать не стоит. (Игорь ЕРОНКО)

"Мозякин получит 250 миллионов в год? Абсолютный бред, разделите пополам"