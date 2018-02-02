Геннадий Величкин: "Разделите 250 миллионов пополам – это будет зарплата Мозякина"

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин уверен в том, что поступил правильно, предложив нападающему магнитогорцев Сергею Мозякину контракт на два года. При этом руководитель опроверг информацию о том, что заработная плата форварда составляет 250 миллионов рублей в год.
– Я могу делать неправильный шаг. Но это же Мозякин, – сказал Величкин. – Он нашел свою команду. Много выиграл. И продолжает работать. А мы в паспорт не смотрим. Он лучший в команде по показателям в зале. О чем тут еще говорить?
Зарплата 250 миллионов рублей в год? Абсолютный бред. Разделите пополам. Это будет примерно его зарплата. В Магнитогорске таких зарплат никогда не бывало. Бонусы есть, но контракт у него совершенно не тот, о котором вы говорите. Даже сравнивать не стоит. (Игорь ЕРОНКО)
"Мозякин получит 250 миллионов в год? Абсолютный бред, разделите пополам"
Сергей Бачински
Одна игра - 4 млн.руб. Наверное, в Магнитогорске все нормально с больницами, школами, дорогами.
20:50
greyk
bezik с зарплатами других хоккеистов сравнивайте или мама в хоккей играла? счетоводы_____Вполне возможно его мама спасала детские жизни...Или в хоккей играть-круче? Это в энхээлии люди зарабатывают, а у нас- получают...Тамошние лиги - бизнес, а здесь - чистый популизм...
17:10
bezik
с зарплатами других хоккеистов сравнивайте или мама в хоккей играла? счетоводы
16:14
nickkiol
ну да почти 350 тысяч в обычный день. Сущие копейки
14:29
Molochnik1972
Ну слава богу, а то я уж переживал что так дофига получает ни за что, а так то всего 125 оказывается, нормально, все по честному, всего лишь примерно в 100 тыс раз юольше, чем пенсия моей мамы.
14:24
absentRUneta
125 мультов + бонусы, однако!!!!!!!!!!!!!!!!!
13:44