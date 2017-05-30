Геннадий Величкин: "Расставание с Малкиным для "Металлурга" прошло очень болезненно"

Вице-президент "Магнитки" Геннадий Величкин в интервью "Известиям" отметил, что клуб не будет удерживать игроков, если те захотят уехать в НХЛ. По его словам, у "Металлурга" есть опыт таких расставаний с хоккеистами.

– Уже объявлено, что игроки из НХЛ не попадают на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане, однако наши хоккеисты все равно уезжают играть за океан. В их числе — защитники "Магнитки" Виктор Антипин и Алексей Береглазов. У вас была возможность уговорить их остаться на олимпийский сезон?

– Легко говорить об этом с глобальных позиций. Олимпиада — это действительно круто. У многих спортсменов она бывает один раз в жизни. Но жизнь не состоит из одного года. Ребята, у которых появился шанс уехать в лучшую лигу мира, его использовали. У нас был первый такой опыт отъезда нашего воспитанника в НХЛ — им стал Женя Малкин. Тогда, в 2006 году, наш клуб находился в таком возрасте и на такой стадии эволюции, когда это расставание происходило очень болезненно. Мы этим переболели и понимаем, что ребятам, которые поставили цель стать лучшими в масштабах мира, невозможно и не надо чинить препятствий.

Мы всегда говорили, что при появлении шанса попасть в НХЛ "Металлург" пойдет навстречу любому игроку. И как только он появился у Вити с Лешей, мы сразу сказали: "Ребята, мы вам мешать не будем — принимайте решение сами". Они полностью отработали свои контракты, и сейчас спокойно уезжают. На вечере КХЛ ко мне подходил Витя Антипин: "Геннадий Иванович, спасибо вам за все! И самое главное, очень вас прошу: не вздумайте продавать права на меня в КХЛ. Я нигде, кроме "Магнитки", не буду играть, если в нее вернусь!" Для меня это дорогого стоит, поэтому уверен, что мы правильно поступили.