14:39 | Хоккей — КХЛ

Геннадий Величкин: "Прозвучала идея готовиться к Олимпиаде-2022. Мы насторожились"


Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин рассказал об итогах совета директоров КХЛ. По его словам, ситуация с доминированием в лиге двух армейских клубов должна измениться.

- Каждый раз, отвечая на вопросы о доминировании СКА и ЦСКА, Чернышенко говорил: "Давайте относиться к этому сезону как к особенному, олимпийскому". Есть ли предпосылки к тому, что изменится ситуация?

- Думаю, что изменится. Мы же не стоим на месте. Правда, сегодня уже прозвучала идея: "Давайте готовиться к следующей Олимпиаде". Мы так немножко насторожились. В каждой шутке есть доля шутки. (Игорь ЕРОНКО)

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