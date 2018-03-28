Геннадий Величкин: "Прозвучала идея готовиться к Олимпиаде-2022. Мы насторожились"

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин рассказал об итогах совета директоров КХЛ. По его словам, ситуация с доминированием в лиге двух армейских клубов должна измениться.

- Каждый раз, отвечая на вопросы о доминировании СКА и ЦСКА, Чернышенко говорил: "Давайте относиться к этому сезону как к особенному, олимпийскому". Есть ли предпосылки к тому, что изменится ситуация?

- Думаю, что изменится. Мы же не стоим на месте. Правда, сегодня уже прозвучала идея: "Давайте готовиться к следующей Олимпиаде". Мы так немножко насторожились. В каждой шутке есть доля шутки. (Игорь ЕРОНКО)