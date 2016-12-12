Геннадий Величкин: "При формате "3 на 3" 90 процентов матчей будут заканчиваться в овертайме"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин прокомментировал появившуюся у "СЭ" информацию, согласно которой КХЛ с этого сезона введет овертаймы в формате "3 на 3" в матчах регулярного чемпионата. Это решение может быть принято на совещании представителей клубов КХЛ, которое состоится 14 декабря.

– Давайте исходить из того, что хоккей – это шоу, зрелище для болельщиков, прежде всего, – сказал Величкин. – Для них это крайне занятная штука. Тем самым мы уменьшим количество пробивания буллитов и увеличим шансы чаще заканчивать матчи в овертайме. Это очень интересно, в принципе. А как это будет потом – я не знаю. На мой взгляд, формат овертайма "3 на 3" – это любопытно. Если говорить о нынешнем формате "4 на 4", по сравнению с тем, что было раньше, команды стали забрасывать больше шайб, у них стало больше шансов для этого, потому что появилось побольше места на льду, больше возможностей для мастеровитых команд, для хороших хоккеистов. Это обоюдоострая игра "туда-сюда". А если формат будет "3 на 3", то процентов на 85 - 90 матчи будут заканчиваться в овертайме.

- Справедливо ли менять правила по ходу сезона?

– Это нормально. Такое сокращение игроков в овертайме не влияет на какую-то одну команду. Оно для всех команд одинаково. Тем более, мы уже это проходили и пробовали. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)