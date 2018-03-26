Геннадий Величкин: "Предложили Самсонову новый контракт"

Генеральный менеджер "Металлурга" Геннадий Величкин сообщил, что пока не знает, останется ли вратарь Илья Самсонов в клубе. Самсонов собирался уехать в "Вашингтон", задрафтовавший его в первом раунде драфта-2015 под общим 22-м номером.

– Самсонов уезжает в НХЛ?

– Это вы у него спросите. Мы ему предложили продлить контракт. А дальше он будет решать, - сказал Величкин.

– Есть вариант, при котором он может расторгнуть соглашение прямо сейчас и продолжить сезон там?

– Нет. У него контракт до 30 апреля. Мы ему сделали квалификационное предложение. Он будет принимать решение. (Игорь ЕРОНКО)

В текущем сезоне 21-летний Самсонов провел 26 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, его коэффициент надежности составил 92,6 процента. В плей-офф он сыграл в 5 встречах при показателе надежности 91,3 процента.