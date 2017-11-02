Геннадий Величкин: "Почему уволен Воробьев? Дайте ночь пережить"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин отказался комментировать отставку главного тренера команды Ильи Воробьева. 42-летнего специалиста отправили в отставку после поражения от "Лады" (1:3), ставшего для "Магнитки" 14-м в нынешнем сезоне.

– В чем причины увольнения Воробьева?

– Что вы хотите, чтобы я сказал?

– Желательно правду.

– Вся правда – в коротких трех строчках (на официальном сайте. – Прим. "СЭ"). Дайте сегодня ночь пережить. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Илья Воробьев: "Не настроен сейчас разговаривать, все узнаете позже"