Геннадий Величкин: "Почему "Металлург" возглавил Яндач? Потому что так надо"

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин прокомментировал назначение Йозефа Яндача на пост главного тренера клуба. Ранее специалист работал в ряде чешских клубов и сборной Чехии.

– Почему Яндач? Потому что так надо. Почему конкретно остановились на этой кандидатуре – не скажу, - цитирует официальный сайт "Металлурга" Величкина. - Потому что бывают разные ситуации – когда в нашей жизни случается такое, что ни генменеджер, ни главный тренер, ни игрок не застрахованы от расторжения контрактов. Поэтому всегда есть какие-то отходные варианты. И вариант приглашения Йозефа Яндача в Магнитогорск у нас был в загашнике уже давно. Мы долго присматривались к этому специалисту.

Йозеф мог оказаться у нас еще шесть лет назад – до прихода Пола Мориса. Он был в том ростере специалистов, которых мы держали в уме. У нас был отличный этап работы с канадскими специалистами – Морис, Кинэн. Потом их сменил, работавший в системе клуба Илья Воробьёв. Мы уверены были, что этот вектор продолжится и дальше. Но с чего я начал – тем и закончу: никто не застрахован от перемен. Поэтому мы снова вернулись к тому самому варианту и пригласили поработать Яндача. И давайте доверимся человеку и дадим ему проявить себя.

Сейчас некоторые говорят и пишут, что чешский специалист ничего крупного не выигрывал в своей карьере. Но у Яндача большое трудолюбие и стремление к большим целям. И если человек стремится к чему-то, то он обязательно рано или поздно этого достигнет. Йозеф много работал в клубном хоккее, стажировался в Северной Америке, хорошо знает российский хоккей. Человек, который был у руля сборной и работал с командой на таких престижных соревнованиях как Кубок мира и Олимпиада. Поэтому у него достаточно тренерского опыта, чтобы нам сомневаться в нем или не доверять ему.