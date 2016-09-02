Геннадий Величкин: "Основная причина роста финансовой устойчивости КХЛ - развитие клубов"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин уверен, что основной причиной роста финансовой устойчивости Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) является развитие клубов. По его словам, хоккей на местах продолжает развиваться.

Ранее сообщалось, что КХЛ завершила год с прибылью и достигла самых успешных в истории организации финансовых результатов.

- Рост финансовой устойчивости КХЛ - это вершина пирамиды, одна из главных причин - рост устойчивости клубов, формирование клубной системы, - приводит пресс-служба КХЛ слова Величкина. - Если у нас не будет сильных клубов, лига также не будет успешна.

Хоккей на местах продолжает развиваться, возможно, не теми темпами, какими нам всем бы хотелось, но процесс идет. Не все болельщики видят тяжелую внутреннюю работу клубов, ведь чтобы команда была успешна, работать должны все звенья: от детской школы до материально-технической базы и команды мастеров.

Для примера можно взять Нижегородскую область, или Татарстан. Вложения в детский спорт в этих регионах говорят о том, что в ближайшем будущем из них выйдет много талантливых хоккеистов. В Челябинске множество хоккейных школ и этот город продолжает радовать нас звездочками. То же самое можно сказать и о Магнитогорске.