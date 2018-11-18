00:14 | Хоккей — КХЛ

Геннадий Величкин о матче против СКА: "Это будет славная охота"

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Вице-президент "Металлурга"  Геннадий Величкин рассказал, чего он ожидает от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

– Это будет славная охота. Экзамен в первую очередь для "Металлурга". Ну и для СКА тоже, - цитируют Величкина "Известия". -  Эта игра покажет, чего мы стоим, как мы подошли к этому отрезку. Этот матч не будет каким-то определяющим или отвечающим на какие-то вопросы – просто рядовая игра с участием команд высокого класса.

Матч СКА - "Металлург" начнется в 17.00 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/813448/pavel-gudkov-aleksei-fomin/gennadii-velichkin-o-matche-protiv-ska-eto-budet-slavnaia-okhota

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