Геннадий Величкин о матче против СКА: "Это будет славная охота"

Вице-президент "Металлурга" Геннадий Величкин рассказал, чего он ожидает от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА.

– Это будет славная охота. Экзамен в первую очередь для "Металлурга". Ну и для СКА тоже, - цитируют Величкина "Известия". - Эта игра покажет, чего мы стоим, как мы подошли к этому отрезку. Этот матч не будет каким-то определяющим или отвечающим на какие-то вопросы – просто рядовая игра с участием команд высокого класса.

Матч СКА - "Металлург" начнется в 17.00 по московскому времени.

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