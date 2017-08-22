Геннадий Величкин: "Новый сезон КХЛ будет для "Магнитки" интересным и непростым"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин выразил мнение, что предстоящий сезон КХЛ станет для клуба очень интересным и непростым. По словам руководителя, это обусловлено перестройкой "Магнитки".

- Изменений глобальных в нашем хоккее нет, единственное, что меняется, - это манера игры, хоккей становится более прямолинейным, более силовым, более быстрым, более атлетичным, - приводит ТАСС слова Величкина. - Сезон будет очень интересный, очень непростой для многих команд, в том числе и для нашей команды, так как у нас идет перестройка, хоть и плановая. Надо, невзирая на все эти моменты, успеть за "гладкий" чемпионат хорошо подготовиться к плей-офф и побороться за самые высокие места.

КХЛ, которая существует уже десять лет, образовалась на основе трех лиг, которые существовали 15 лет, - ПХЛ, МХЛ и ЕАХЛ. Я помню, с чего мы начинали, регламент был на трех страницах, а сейчас это целый талмуд. Лига развивается, может быть, не всегда это развитие идет вертикально, но такова жизнь.

Бывает, мы топчемся на месте, но развитие идет, и мы надеемся, что мы все ближе к оптимальному и рациональному варианту лиги. Лига, хоккей и спорт в России не существуют независимо от нашего общественного уклада и структуры. Развивается общество - развивается лига.