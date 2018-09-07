14:47 | Хоккей — КХЛ

Геннадий Величкин: "Новички "Магнитки" впитывают дух клуба. Еще наберем ход"

Обсудить
0

Вице-президент магнитогорского "Металлурга"  Геннадий Величкин отметил, что новички команды еще напитываются духом клуба. Команда одержала одну победу в первых трех матчах сезона в КХЛ.

– Конечно, есть волнение, оно всегда есть. Команда, которая три года выходила в финал и два раза выиграла, сейчас меняется, – цитирует РИА Новости Величкина. – Нет ни одной связки даже из двух игроков ни в защите, ни в атаке. Но мы спокойны, мы понимаем, на что пошли, и знаем, чего ждем. Новички сейчас напитываются духом клуба, лозунгом нашего города "Вытянемся в нитку – не подведем "Магнитку". В течение сезона мы наберем ход.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180907/1141423719.html

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ