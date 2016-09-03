Геннадий Величкин: "Неудачный старт сезона нельзя назвать спадом "Металлурга"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин высказал мнение, что неудачный старт сезона для команды в КХЛ нельзя назвать спадом – игроки втягиваются в сезон. Действующий обладатель Кубка Гагарина на старте сезона потерпел четыре поражения в пяти матчах.

– Здесь комплекс причин: где-то надо учесть, что после чемпионского сезона мы проехались по городам, кроме матча открытия, – цитирует ТАСС Величкина. – Естественно, это праздник для болельщиков и ответственные игры для соперников, которые играли против нас в плей-офф. Мы, как и ребята, волнуемся, но ни одна команда не проходит без спадов. Скорее это не спад, а такой втягивающий ритм.

Поэтому мы еще далеки от такой промежуточной формы. Кроме того, у нас два игрока работают после реабилитации и набирают силу – Семин и Вольски, и молодежь, которая играла в том сезоне в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Поэтому они набираются опыта, и я надеюсь, что все будет по намеченному плану.

Если взять прошлый сезон, мы забросили больше всех шайб в чемпионате. Думаю, как ни крути, эта статистика вернется на круги своя, и когда будем забивать от трех шайб и больше, будем выигрывать. Но сейчас психологическая нагрузка тяжелая.