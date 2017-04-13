Геннадий Величкин: "Не было никаких вопросов - продлевать Кошечкина или нет"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин заявил, что у клуба не было вопросов о продлении контракта с голкипером Василием Кошечкиным. Руководитель клуба считает 34-летнего вратаря одним из лучших в лиге в своем амплуа. Сегодня стало известно, что "Магнитка" продлила контракт с Кошечкиным на два года.

– Мы продлили с ним контракт неделю назад, даже больше, – цитирует "Р-Спорт" Величкина. – Сегодня об этом сказали, а так давно продлили. И вопросов никаких не было – продлевать или не продлевать, все шло своим чередом. Мы в мастерстве Васи, в его состоянии, не сомневались и не сомневаемся. Слава богу, что много лет назад он пришел к нам и профессионально относится к своему делу. Он один из лучших вратарей сегодня в лиге.

Очень сложно получать эстетическое наслаждение, когда играет твоя команда и такие тяжелые игры. Мне не до эстетики, все достаточно напряженно, очень волнительно, нервно. Поэтому чисто профессионально отношусь к этому, и удовольствие получим потом, когда будем что-то получать. Если будем. Пока не до удовольствий, пока просто тяжелая работа. Как у ребят, так и у тренеров, менеджеров.