Геннадий Величкин: "Мы двигаемся в сторону результативности овертаймов"

Вице-президент магнитогорского "Металлурга" Геннадий Величкин после совещания с руководителями клубов КХЛ отметил, что лига, проголосовав за проведение овертаймов в формате "3 на 3", снизит количество пробиваемых буллитов, которые так не любят тренеры. По его словам, зрителям интересно будет увидеть пять минут игры в таком формате.

– Овертаймы "3 на 3" выгодны для "Магнитки"?

– Когда КХЛ только задумалась о переделках, я помню, что это была моя идея, идея Фастовского, еще кто-то участвовал, - сказал Величкин. - Вы говорите – до конца сезона подождать, в следующем сезоне вводить. Но когда правило кардинально ничего не меняет, это нужно вводить. Если бы меняло – стоило бы подождать. Это очень забавно будет для зрителей. Слово не очень, но, пожалуй, подходящее. Зрителям будет забавно посмотреть пять минут игры в таком формате.

Это первое. А второе – мы сразу резко снизим количество пробиваемых буллитов, которые очень не любят тренеры. И называют это лотереей. То есть мы усредняем овертайм и буллиты и двигаемся в сторону результативности овертаймов. Причем это не пойдет на пользу только мастеровитым командам. Потому что вы же представляете, идет атака на одни ворота, а потом на другие. И все время "2 в 1". У кого крепче нервы, кто физически более готов, у кого вратарь более надежен – все вот эти чисто спортивные факторы будут влиять на исход матчей. (Игорь ЕРОНКО)